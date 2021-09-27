В Сердобске пострадавшая квартира была на индивидуальном отоплении

27.09.2021 | 18:34

К двухэтажке на улице Ленина в Сердобске приковано внимание представителей разных служб и ведомств. В доме на первом этаже произошло ЧП. Громкий хлопок слышали жильцы перед тем, как началось возгорание.

«По предварительным данным, причиной данного пожара стал хлопок газовоздушной смеси в трехкомнатной квартире на первом этаже жилого дома. В результате пожара пострадали два человека: хозяин квартиры, мужчина 1957 года рождения, и его супруга, женщина 1954 года рождения, они госпитализированы», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Супругов из Сердобска доставили в Пензу, в ожоговое отделение областной больницы имени Бурденко. Пожар на площади 50 квадратных метров ликвидировали. В квартире пострадавших осмотр провели следователи, сотрудники МЧС. В данном доме у всех жильцов индивидуальное газовое отопление.

«Сердобским межрайонным следственным отделом по сообщению о хлопке газа в одной из квартир в городе Сердобске возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Расследование продолжается. Специалистам предстоит установить причину ЧП, в результате которого пострадали местные жители.