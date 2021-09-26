В Городищенском районе пропал 69-летний грибник

26.09.2021 | 19:49

Волонтеры и родственники объявили в розыск 69-летнего жителя Городищенского района Павла Михайловича Харитонова. 26 сентября мужчина ушел в лес за грибами и до сих пор не вернулся домой.

Ориентировка на пропавшего пенсионера появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в воскресенье, 27 сентября.

Рост Павла Харитонова 172 сантиметра, телосложение нормальное. У мужчины русые волосы с проседью и серые глаза. В день исчезновения на нем были камуфлированный черно-зеленый костюм, кроссовки болотного цвета, камуфлированная кепка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего пенсионера, просят позвонить по номеру 8(800)-700-54-52 или 112.