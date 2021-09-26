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Происшествия

В Городищенском районе пропал 69-летний грибник

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Волонтеры и родственники объявили в розыск 69-летнего жителя Городищенского района Павла Михайловича Харитонова. 26 сентября мужчина ушел в лес за грибами и до сих пор не вернулся домой.

Ориентировка на пропавшего пенсионера появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в воскресенье, 27 сентября.

Рост Павла Харитонова 172 сантиметра, телосложение нормальное. У мужчины русые волосы с проседью и серые глаза. В день исчезновения на нем были камуфлированный черно-зеленый костюм, кроссовки болотного цвета, камуфлированная кепка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего пенсионера, просят позвонить по номеру 8(800)-700-54-52 или 112.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Воскресенье какое число???? Я наверное потерялся тоже....

Гость||

Детишки из "Лизы" и журналюшки заблудились в числах.

Гость||

27 сентября!? Это тест на внимательность ? Или новость?!!!

melller||

Обращайтесь ко мне: я всех найду, ведь у меня умная собака и компАс имеется. Телефончик запишите мой

Гость||

Ага, и нюх как у собаки и глаз как у орла. Найдёшь ты даже прыщик на теле у слона.

Гость||

Что-то я тоже не поняла про 27 число(

Гость||

27 сентября завтра

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.09.2021 21:01|

27 сентября завтра

Что-то вас всех переклинило на числе 27 ! Вы из этой заметочки больше ни о чём не прочитали? Если и была опечатка, то давно уже всё исправлено, а вы продолжайте соплю жевать

Имя: Гость
Комментарий:

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