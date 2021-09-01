В Дальнем Арбекове загорелась припаркованная у остановки фура

Вечером в среду, 1 сентября, в микрорайоне Арбековская Застава в Пензе собрались автомобили специализированных служб.
Очевидец прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» фото и видео, на которых запечатлены пожарные машины, полицейский автомобиль и карета скорой помощи.
Причиной для привлечения специалистов стало возгорание грузового автомобиля. Оказалось, на пересечении улиц Генерала Глазунова и 65 лет Победы загорелась кабина фуры, припаркованной недалеко от остановки общественного транспорта.
Сигнал о ЧП поступил в региональное ГУ МЧС в 17:44. На место выехали два спецавтомобиля и девять сотрудников ведомства.
«Выгорело внутри кабины на площади 1 кв. м. Марка машины устанавливается, пострадавших нет», - уточнили в ГУ МЧС.
По словам очевидца, причиной возгорания могла стать неисправность электрики.
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одной фурой меньше чище город