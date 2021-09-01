Происшествия

В Дальнем Арбекове загорелась припаркованная у остановки фура

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Вечером в среду, 1 сентября, в микрорайоне Арбековская Застава в Пензе собрались автомобили специализированных служб.

Очевидец прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» фото и видео, на которых запечатлены пожарные машины, полицейский автомобиль и карета скорой помощи.

Причиной для привлечения специалистов стало возгорание грузового автомобиля. Оказалось, на пересечении улиц Генерала Глазунова и 65 лет Победы загорелась кабина фуры, припаркованной недалеко от остановки общественного транспорта.

Сигнал о ЧП поступил в региональное ГУ МЧС в 17:44. На место выехали два спецавтомобиля и девять сотрудников ведомства.

«Выгорело внутри кабины на площади 1 кв. м. Марка машины устанавливается, пострадавших нет», - уточнили в ГУ МЧС.

По словам очевидца, причиной возгорания могла стать неисправность электрики.

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Гость||

одной фурой меньше чище город

Гость||

penzainform.ru писал(a):

загорелась кабина фуры, припаркованной недалеко от остановки общественного транспорта.
Хоть штраф выписали водятлу фуры? Он там вообще парковаться не должен был.

Гость||

Улица Рахманинова, после вывешивания знаков на пр Победы, стала пристанищем фур и газелей. Такой транспорт должен парковаться на платных охраняемых стоянках или спецавтобазах, но никак не на дорогах общего пользования, тем более, на внутриквартальных.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Дальнем АрбековЕ загорелась припаркованная у остановки фура
"В Дальнем АрбековО"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Очевидец прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» фото и видео, на которых запечатлены пожарные машины, полицейский автомобиль и карета скорой помощи.
А полицейские составили протокол на водителя за нарушение ПДД?

Гость||

Гость писал(a):

Хоть штраф выписали водятлу фуры? Он там вообще парковаться не должен был.
Хороший вопрос.

Гость||

А вы думаете, что полицейские знают ПДД? А гаишников туда не вызывали. Поэтому там всё нормально, пусть паркуются дальше. Нарушают, вызывайте ГИБДД, а не полицейских.

Гость||

Гость писал(a):

вызывайте ГИБДД, а не полицейских.
ГИБДД тоже полиция. Сюрпрайз...

Гость||

Правильно сделали что спалили, фурам не место для стоянки в черте города

Гость||

19.57. ГИБДД- сотрудники МВД.

Гость||

Гость писал(a):

одной фурой меньше чище город
Да ваще их надо запретить, пусть город подыхает с голоду! Я правильно сказал?

Имя: Гость
Комментарий:

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