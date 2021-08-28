Водителей предупредили о гигантской пробке под Пензой

28.08.2021 | 13:43

В субботу, 28 августа, в водительском чате в Viber и в группе автолюбителей в соцсети «ВКонтакте» появились кадры гигантского затора на трассе М5.

Водители уже с утра начали предупреждать о проблеме на дороге. «Чемодановка, ДТП, пробка. Время 10:40», «Трасса М5, Камыши - Хвощи, в сторону Чемодановки, стоим», «Не доезжая Чемодановки ДТП в левом ряду», - делились они сведениями.

=i>«Спасибо за информацию. Значит, надолго», - опечалились их сотоварищи.

«Пробка М5 от Чемодановки до Лесного из-за аварии с утра. Время 13:00», - появилась запись в обед. На видеозаписи, выложенной автором, запечатлена огромная вереница автомобилей - сотни легковушек и большегрузов.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что на трассе столкнулись два автомобиля. Они получили механические повреждения, люди в аварии не пострадали.