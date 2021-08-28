Происшествия

Водителей предупредили о гигантской пробке под Пензой

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В субботу, 28 августа, в водительском чате в Viber и в группе автолюбителей в соцсети «ВКонтакте» появились кадры гигантского затора на трассе М5.

Водители уже с утра начали предупреждать о проблеме на дороге. «Чемодановка, ДТП, пробка. Время 10:40», «Трасса М5, Камыши - Хвощи, в сторону Чемодановки, стоим», «Не доезжая Чемодановки ДТП в левом ряду», - делились они сведениями.

=i>«Спасибо за информацию. Значит, надолго», - опечалились их сотоварищи.

«Пробка М5 от Чемодановки до Лесного из-за аварии с утра. Время 13:00», - появилась запись в обед. На видеозаписи, выложенной автором, запечатлена огромная вереница автомобилей - сотни легковушек и большегрузов.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что на трассе столкнулись два автомобиля. Они получили механические повреждения, люди в аварии не пострадали.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

Если люди не пострадали, то из-за чего же пробка? Чтоб растащить хлам, в который превратились машины, достаточно 15 минут. А люди и машины простаивают целый день. Пензенская ГИБДД бездействует. Непонятна их цель, федеральная ГИБДД должна наказывать пензяков за такую медлительность.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в водительском чате в Viber
100% ЛГБТ сообщества Пензы использует вайбер.

Гость||

Дурачок, тема то не про вайбер. Тебе вайбер соли на твой нестояк насыпал наверно?

Гость||

Пензенские олени перекрыли федералку. А другие пензенские "ленивцы" расчистить дорогу не могут. Нет и не было ГИБДД в городе и области.

Гость||

ДТП только усугубило проблему. В реальности у чемодановки разметку нарисовали кривую и там всегда пробки. По хорошему там небольшой участок расширить бы надо. Но как временное решение может пройти изменение разметки и знаки повесить.

Гость||

Наверное, есть пострадавшие, так как приехала машина скорой помощи.

Гость||

Гость писал(a):

100% ЛГБТ сообщества Пензы использует вайбер.
ЛГБТ пользуют дырявого Иван-коня...

Имя: Гость
Комментарий:

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