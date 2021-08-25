В Пензе наладчик строительных машин пострадал на производстве

25.08.2021 | 08:08

В Пензе выясняют обстоятельства инцидента на производстве, в результате которого пострадал 35-летний мужчина.

«По данным следствия, 23 апреля наладчик строительных машин получил телесные повреждения при выполнении работ с применением грузоподъемного механизма», - рассказали представители регионального СУ СК РФ.

Все произошло в Железнодорожном районе, на территории производственного цеха общества с ограниченной ответственностью. Мужчину доставили в больницу. Полученные им телесные повреждения были впоследствии квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время расследование продолжается. Следователь устанавливает, кто был ответственен за соблюдение правил охраны труда на предприятии.