В Мокшанском районе машина после удара перевернулась вверх колесами

19.06.2021 | 20:02

В субботу, 19 июня, в Мокшанском районе произошло ДТП, в котором пострадала молодая женщина.

Фото с места происшествия опубликованы в группе автолюбителей в соцсети «ВКонтакте». В посте обозначен населенный пункт, рядом с которым произошла авария, - село Симбухово. На снимках запечатлен перевернувшийся вверх колесами ВАЗ.

Подробности рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области: «По предварительным данным в 17:25 на 588-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Hyundai с 64-летним водителем и ВАЗ-2109 под управлением 26-летней женщины».

Отечественный автомобиль от удара перевернулся на крышу. Автолюбительницу скорая помощь доставила в больницу.