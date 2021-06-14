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Происшествия

В Кузнецке в ДТП с двумя большегрузами погиб человек

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В понедельник, 14 июня, на федеральной трассе М5 в границах Кузнецка случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека.

По предварительным данным, в 16:25 на 752-м километре автодороги столкнулись два большегруза: ГАЗ «Валдай» с 43-летним водителем и фура DAF с полуприцепом, за рулем которой находился 36-летний шофер.

От полученных травм водитель ГАЗа погиб на месте.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник видео - vk.com/sova_penza.

Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

Предполагаю, судя по фото, что водитель газа уснул или отвлёкся и догнал даф. Дорога ошибок не прощает. Мужику пусть земля будет пухом, тяжкий хлеб у водителя, о подчас горький.

Гость||

Жаль погибшего. Терпения его близким.

Гость||

ПЕЧАЛЬно..... Сам себя.....

Имя: Гость
Комментарий:

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