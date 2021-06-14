В Кузнецке в ДТП с двумя большегрузами погиб человек

В понедельник, 14 июня, на федеральной трассе М5 в границах Кузнецка случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека.
По предварительным данным, в 16:25 на 752-м километре автодороги столкнулись два большегруза: ГАЗ «Валдай» с 43-летним водителем и фура DAF с полуприцепом, за рулем которой находился 36-летний шофер.
От полученных травм водитель ГАЗа погиб на месте.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Источник видео - vk.com/sova_penza.
Предполагаю, судя по фото, что водитель газа уснул или отвлёкся и догнал даф. Дорога ошибок не прощает. Мужику пусть земля будет пухом, тяжкий хлеб у водителя, о подчас горький.