В Кузнецке в ДТП с двумя большегрузами погиб человек

14.06.2021 | 18:02

В понедельник, 14 июня, на федеральной трассе М5 в границах Кузнецка случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека.

По предварительным данным, в 16:25 на 752-м километре автодороги столкнулись два большегруза: ГАЗ «Валдай» с 43-летним водителем и фура DAF с полуприцепом, за рулем которой находился 36-летний шофер.

От полученных травм водитель ГАЗа погиб на месте.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник видео - vk.com/sova_penza.