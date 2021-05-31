Стали известны подробности конфликта в ночном клубе Пензы

31.05.2021 | 13:05

В пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области прокомментировали конфликт между администрацией и посетителями ночного клуба на Революционной улице.

Ранее интернет-пользователь в соцсетях рассказал, что в клуб пыталась попасть группа из 15 молодых людей, которые, предположительно, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во входе им отказали.

Посетители не успокоились, а якобы повели себя агрессивно. По словам очевидца, молодые люди представились сотрудниками правоохранительных органов, прибывшие на место силовики не стали применять к ним никаких мер.

Распространение получили изображения с камеры видеонаблюдения. На кадрах - двое дерущихся молодых людей, которые окружены еще десятком мужчин.

«В ходе проведенного разбирательства установлено, что распространяемая информация не соответствует действительности. До приезда сотрудников правоохранительных органов разногласия между гражданами и администрацией заведения были исчерпаны», - сообщили в Росгвардии.

По информации, имеющейся у редакции сетевого издания «ПензаИнформ», посетителей, попытавшихся пробиться в клуб, было значительно меньше 15. Они заплатили за вход, однако администрация их не пустила, поскольку заведение было переполнено.

Молодые люди попросили вернуть им деньги, но столкнулись с трудностями. Возник конфликт, во время которого охранник ночного заведения попробовал решить проблему, пустив в ход кулаки.

Источник сетевого издания сообщает, что некоторые из несостоявшихся посетителей действительно имеют отношение к спецподразделениям, последствия драки с ними могли быть печальными. Но в итоге все закончилось миром.

К моменту прибытия стражей правопорядка ни одна из сторон конфликта претензий друг к другу не имела.

«Однако администрация клуба решила, по всей видимости, перестраховаться, избежать возможного закрытия, поэтому, определив, что лучшая защита - нападение, распространила информацию об инциденте по соцсетям. Если присмотреться к кадрам, то можно увидеть, что кулаками начинает махать именно охранник клуба, оскорбленные посетители вынуждены были защищаться», - отметил источник.