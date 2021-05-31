Сетевое издание|18+|Понедельник|31 мая 2021|14:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Стали известны подробности конфликта в ночном клубе Пензы

Печать

В пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области прокомментировали конфликт между администрацией и посетителями ночного клуба на Революционной улице.

Ранее интернет-пользователь в соцсетях рассказал, что в клуб пыталась попасть группа из 15 молодых людей, которые, предположительно, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во входе им отказали.

Посетители не успокоились, а якобы повели себя агрессивно. По словам очевидца, молодые люди представились сотрудниками правоохранительных органов, прибывшие на место силовики не стали применять к ним никаких мер.

Распространение получили изображения с камеры видеонаблюдения. На кадрах - двое дерущихся молодых людей, которые окружены еще десятком мужчин.

«В ходе проведенного разбирательства установлено, что распространяемая информация не соответствует действительности. До приезда сотрудников правоохранительных органов разногласия между гражданами и администрацией заведения были исчерпаны», - сообщили в Росгвардии.

По информации, имеющейся у редакции сетевого издания «ПензаИнформ», посетителей, попытавшихся пробиться в клуб, было значительно меньше 15. Они заплатили за вход, однако администрация их не пустила, поскольку заведение было переполнено.

Молодые люди попросили вернуть им деньги, но столкнулись с трудностями. Возник конфликт, во время которого охранник ночного заведения попробовал решить проблему, пустив в ход кулаки.

Источник сетевого издания сообщает, что некоторые из несостоявшихся посетителей действительно имеют отношение к спецподразделениям, последствия драки с ними могли быть печальными. Но в итоге все закончилось миром.

К моменту прибытия стражей правопорядка ни одна из сторон конфликта претензий друг к другу не имела.

«Однако администрация клуба решила, по всей видимости, перестраховаться, избежать возможного закрытия, поэтому, определив, что лучшая защита - нападение, распространила информацию об инциденте по соцсетям. Если присмотреться к кадрам, то можно увидеть, что кулаками начинает махать именно охранник клуба, оскорбленные посетители вынуждены были защищаться», - отметил источник.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну кто бы сомневался...

Гость||

Так и думал, что провокация госдепа и навальнистов, с целью очернить нацгвардию!

Гость||

Они заплатили за вход, однако администрация их не пустила, поскольку заведение

Кругом одни идиоты?....

Гость||

Верю)))))

Гость||

Не надо подробностей! Слишком безнаказанными считаются сотрудники спецподразделений. Меры конкретные принимайте, без бла- бла!

Гость||

Всётакибыла!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

было значительно меньше 15. Они заплатили за вход, однако администрация их не пустила
Ну да, ну да!

Гость||

"Последствия драки с ними могли быть печальными" - вот она как выглядит оказывается хвалёная Росгвардия! Пензаинформ намекает, что если чё, и убить могут? Алкашня одним словом, не поголовно конечно, но в живот женщине ногой это запросто.

Гость||

Почему скрывается, что было письмо с анонимного ящика, с угрозами ХАМАСа? Почему молчат что группа сотрудников нацгвардии (в свободное от служебных обязанностей время) прибыла для того чтобы предотвратить возможный теракт в клубе?

Гость||

Короче, за пьяный дебош в общественном месте росгвардейцам даже порицания от их руководства не будет и премии они как всегда получат? А чё, нормально так покутили, кулаками помахали (охранник молодец, не испугался), поугрожали гражданским.

Гость||

Ну если чё, в матросской тишине мест в резерве много

Гость||

Моментально ПИ удалили комментарий про мельниченко, думают здесь ему угодили, а москва об этом не узнает

Гость||

А теперь на минуту представим что на месте подгулявших силовиков были бы пьяные навальнисты.

Гость||

Навальнисты пьяными в общественных местах не появляются, в отличии от этих ведут себя достойно. Поэтому и представлять нечего.

Гость||

начальство свою задницу прикрывает,что не понятного......

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте