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Происшествия

Пензенские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины

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В Шемышейском районе Пензенской области начата доследственная проверка по факту гибели 44-летнего мужчины.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий было установлено, что 23 мая гражданин купался в пожарном водоеме в селе Пиксанкино. Местные жители видели, как он скрылся под водой и больше не появился на поверхности. Предположив, что он погиб, люди обратились в правоохранительные органы.

На следующий день его тело удалось найти. Труп извлекли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

«В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений на мужчине не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В настоящее время следователь проводит комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление призывает жителей Пензенской области быть осторожнее: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, при ухудшении самочувствия, а также в не оборудованных для купания местах. Не оставляйте на водоемах детей без присмотра, поскольку это может закончиться трагедией», - предупредили граждан представители ведомства.

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Пьяным море по колено... Хотя и на трезвую голову сейчас купаться и плавать опасно, тем более одному, ногу судорогой только так свести может на глубине. Царствие небесное погибшему.

Гость||

Раки были на нём? Ещё раз бросили?

Гость||

ногу свело, руками греби! набуханый просто купался вот и резльтат

Имя: Гость
Комментарий:

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