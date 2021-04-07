Происшествия

В полиции рассказали, где нашли погибшего 20-летнего пензенца

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В региональном управлении МВД России прокомментировали информацию о гибели 20-летнего жителя Пензы, пропавшего 4 апреля.

«6 апреля в 14:23 поступило сообщение о том, что на водной глади ручья на улице Гагарина обнаружено тело молодого человека 2000 года рождения», - пояснили в пресс-службе управления.

В настоящее время причины смерти устанавливаются, материалы по делу переданы следователям.

О том, что юношу нашли мертвым, стало известно вечером 6-го числа. «Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», - написали волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» на официальном форуме.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«6 апреля в 14:23 поступило сообщение о том, что на водной глади ручья на улице Гагарина обнаружено тело молодого человека 2000 года рождения», - пояснили в пресс-службе управления.
А что это за ручей?

Гость||

А где на Гагарина водная гладь?

Гость||

Гость писал(a):

А где на Гагарина водная гладь?
видимо только они знают

Гость||

Гость писал(a):

А где на Гагарина водная гладь?
сейчас везде водная гладь

Гость||

Можно предположить, что это ручей Безымянный за ж/д переездом и р-ном 5Б перед подъёмом к дачному массиву. Вопрос. Зачем он туда пошёл? Он ведь жил где-то на Кулибина? Или уже переехал на Север?

Гость||

Что хоть у него, сердце, может давление, сейчас и молодые как пенсионеры за сердце хватаются,жизнь такая беспросветная!?

Гость||

то есть детишки из лизы опять ничего не нашли, а просто попиарились на чужом горе.

На большее они не способны

Гость||

Гость писал(a):

сейчас и молодые как пенсионеры за сердце хватаются,жизнь такая
Вы дурочка?

Гость||

По обычаю отморозков, накануне этого праздника нужно убить девственного юношу и бросить тело в воду.

Гость||

Есть такой весенний ритуал...

Гость||

Гость писал(а):

Есть такой весенний ритуал...

================================

Не случайно не пишут о признаках насилия на теле. Они очень специфические.

Гость||

Наркотика

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.04.2021 10:30|
Гость писал(a):
На большее они не способны
Дебилок, а покажи-ка ты нам свои способности, прежде, чем других в чём-то упрекать! Пусто?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.04.2021 10:41|

Наркотика

Закладки утонули?

Гость||

Лиза не забывает напоминать о своей никчемности, только людей зря обнадеживает. Пилили бы бюджетные гранды молча, деньги любят тишину.

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Имя: Гость
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