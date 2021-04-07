В полиции рассказали, где нашли погибшего 20-летнего пензенца

07.04.2021 | 10:03

В региональном управлении МВД России прокомментировали информацию о гибели 20-летнего жителя Пензы, пропавшего 4 апреля.

«6 апреля в 14:23 поступило сообщение о том, что на водной глади ручья на улице Гагарина обнаружено тело молодого человека 2000 года рождения», - пояснили в пресс-службе управления.

В настоящее время причины смерти устанавливаются, материалы по делу переданы следователям.

О том, что юношу нашли мертвым, стало известно вечером 6-го числа. «Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», - написали волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» на официальном форуме.