В полиции рассказали, где нашли погибшего 20-летнего пензенца

В региональном управлении МВД России прокомментировали информацию о гибели 20-летнего жителя Пензы, пропавшего 4 апреля.
«6 апреля в 14:23 поступило сообщение о том, что на водной глади ручья на улице Гагарина обнаружено тело молодого человека 2000 года рождения», - пояснили в пресс-службе управления.
В настоящее время причины смерти устанавливаются, материалы по делу переданы следователям.
О том, что юношу нашли мертвым, стало известно вечером 6-го числа. «Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», - написали волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» на официальном форуме.
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penzainform.ru писал(a):А что это за ручей?