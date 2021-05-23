Установлены личности жертв смертельного ДТП на ул. Карпинского

23.05.2021 | 10:16

В воскресенье, 23 мая, в УГИБДД регионального УМВД сообщили подробности смертельной аварии, которая произошла накануне вечером на улице Карпинского в Пензе.

По предварительным данным, около 17:10 у дома № 2 на улице Карпинского столкнулись четыре транспортных средства: два автомобиля марки «Лада-Ларгус», Volkswagen Polo и Toyota RAV4.

«В результате происшествия пассажир «Лады-Ларгус», мужчина 1992 года рождения, скончался на месте. Водитель, мужчина 1990 года рождения, и два других пассажира, женщина 1991 года рождения и мужчина 1988 года рождения, госпитализированы», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что трагическое столкновение было молниеносным. «Такси («Лада-Ларгус». - Прим. ред.) вылетело сбоку, там видно след. Он пытался вывернуть или через встречную - не знаю, как. Вообще непонятно. Но скорость была приличная», - отметил горожанин.