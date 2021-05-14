В Пензе разыскивают 18-летнюю девушку в серо-бежевом пальто

14.05.2021 | 08:52

В Пензенской области объявили в розыск 18-летнюю девушку. Светлана Сергеевна Быстрова пропала в Пензе в среду, 12 мая, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Согласно ориентировке, распространенной волонтерами регионального отделения отряда «Лиза Алерт», рост девушки - 160 см, телосложение плотное, волосы русые, глаза карие. Она одета в серо-бежевое пальто, черные брюки и свитер, обувь - кроссовки такого же цвета.

Всех, кто обладает сведениями о возможном местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52.

«Нужна помощь добровольцев!» - подчеркнули в «Лизе Алерт».