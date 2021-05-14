Сетевое издание|18+|Пятница|14 мая 2021|09:17
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Происшествия

В Пензе разыскивают 18-летнюю девушку в серо-бежевом пальто

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В Пензенской области объявили в розыск 18-летнюю девушку. Светлана Сергеевна Быстрова пропала в Пензе в среду, 12 мая, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Согласно ориентировке, распространенной волонтерами регионального отделения отряда «Лиза Алерт», рост девушки - 160 см, телосложение плотное, волосы русые, глаза карие. Она одета в серо-бежевое пальто, черные брюки и свитер, обувь - кроссовки такого же цвета.

Всех, кто обладает сведениями о возможном местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52.

«Нужна помощь добровольцев!» - подчеркнули в «Лизе Алерт».

Источник — фото lizaalert.org
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Гость||

ни дня без рекламы детишек из Лизы.

Время гранты делить, надо о себе напоминать постоянно

Гость||

Гость писал(a):

ни дня без рекламы детишек из Лизы.

Время гранты делить, надо о себе напоминать постоянно

Тебе уже говорили что ты дурачок?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пропала в Пензе в среду, 12 мая, и с тех пор ее местонахождение неизвестно
А сегодня 14 мая. За 2 дня могло уже произойти непоправимое.

Гость||

ДА за 2 дня можно набухаться

Гость||

Гость писал(a):

А сегодня 14 мая. За 2 дня могло уже произойти непоправимое.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.05.2021 09:02|

ДА за 2 дня можно набухаться

и забеременеть

Гость||

Мне говорили что я дурачок

Гость||

Я Забеременела!!!

Гость||

Гость писал(a):

ни дня без рекламы детишек из Лизы.

Время гранты делить, надо о себе напоминать постоянно

А что же ты в предыдущих темах молчал? Тут все тебя потеряли.

Имя: Гость
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