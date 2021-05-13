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Происшествия

В Пензенской области коронавирус унес еще три жизни

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В Пензенской области от коронавирусной инфекции умерли еще четыре человека. В среду, 12 мая, стало известно об уходе из жизни трех женщин и мужчины.

Ему было 50. Пациенткам - 75, 80 и 84 года.

У всех четверых выявили хроническую ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию и атеросклероз. У троих было ожирение. Также в списках диагнозов значатся язвенная болезнь, панкреатит, диабет, хроническая сердечная недостаточность и другие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Теперь число жертв, о которых сообщил оперативный штаб за время пандемии, составляет 710.

«Выписаны 70 человек. Итого выздоровевших - 43 331», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

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penzainform.ru||

В Пензенской области от коронавирусной инфекции умерли еще четыре человека. В среду, 12 мая, стало известно об уходе из жизни трех женщин и мужчины.

Ему было 50. Пациенткам - 75, 80 и 84 года.

У всех четверых выявили хроническую ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию и атеросклероз. У троих было ожирение. Также в списках диагнозов значатся язвенная болезнь, панкреатит, диабет, хроническая сердечная недостаточность и другие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Теперь число жертв, о которых сообщил оперативный штаб за время пандемии, составляет 710.

«Выписаны 70 человек. Итого выздоровевших - 43 331», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

Постройте небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Любитель свалить всё на госдеп арестован,кто теперь виноват?

Гость||

Заголовок "В Пензенской области коронавирус унес еще три жизни". В тексте: "В среду, 12 мая, стало известно об уходе из жизни трех женщин и мужчины"

У вас корректоры и редакторы есть вообще?

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