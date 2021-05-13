В Пензенской области коронавирус унес еще три жизни

13.05.2021 | 08:40

В Пензенской области от коронавирусной инфекции умерли еще четыре человека. В среду, 12 мая, стало известно об уходе из жизни трех женщин и мужчины.

Ему было 50. Пациенткам - 75, 80 и 84 года.

У всех четверых выявили хроническую ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию и атеросклероз. У троих было ожирение. Также в списках диагнозов значатся язвенная болезнь, панкреатит, диабет, хроническая сердечная недостаточность и другие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Теперь число жертв, о которых сообщил оперативный штаб за время пандемии, составляет 710.

«Выписаны 70 человек. Итого выздоровевших - 43 331», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.