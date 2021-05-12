В Кривозерье пожар унес жизнь 45-летней пензячки

12.05.2021 | 11:32

В среду, 12 мая, в Пензе случился пожар, в котором погибла горожанка.

Сообщение о возгорании в доме № 2 на улице Суматовке (микрорайон Кривозерье) поступило на пульт дежурного в 7:30.

На борьбу с огнем прибыли 16 человек личного состава, использовалось 4 единицы спецтехники.

Огонь уничтожил мансарду на площади 150 кв. м, в двух комнатах образовались прогары на площади 10 и 5 кв. м.

«Обнаружена погибшая женщина 45 лет. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.