На Бекешской вспыхнула облюбованная бомжами постройка

09.05.2021 | 17:45

Горожанка сняла на видео пожар, который вспыхнул на территории частного сектора улицы Бекешской. Загорелась надворная постройка.

По словам соседа, несмотря на то что в доме живут люди, доступ к полуразрушенному гаражу был свободным.

«Бомжи, наверное. Ребятишки вчера лазили, я гонял их оттуда. У них остов стоял, от гаража ничего не оставалось, и я боялся, что ребятишек придавит. Сама хозяйка приходила. Девчонки еще вчера лазили. А сегодня с утра бомжи зашли - сигареты, а там старые матрасы, солома», - рассказал местный житель Валерий Болотин.

Мужчина сразу же вызвал пожарных и сам стал тушить огонь. Были опасения, что пламя перекинется на соседние дома.

«Черный дым и хлопок какой-то, и все. Я начал сбивать шлангом своим. Хорошо, ветер в другую сторону дул, иначе весь порядок наш пошел бы», - отметил Валерий.

Он добавил, что и в 2020-м на участке был пожар: владелица неаккуратно жгла мусор. Сейчас мужчина настаивает на том, что вина лежит на каких-то пришлых людях - хозяйка в момент возгорания отсутствовала.