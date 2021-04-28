Поехал на красный: обнародован момент ДТП на ул. Луначарского

28.04.2021 | 14:16

В Пензе в объектив камеры попал момент ДТП, которое случилось в среду, 28 апреля, на улице Луначарского, у магазина «Стрела».

Около 10:00 там столкнулись таксомотор и Hyundai. Судя по снимкам последствий аварии, которые появились в соцсети «ВКонтакте», оба автомобиля получили существенные повреждения передней части. О пострадавших очевидцы не сообщили.

Позже в соцсети обнародовали ролик момента столкновения. На кадрах водитель такси двигается по полосе, предназначенной для поворота налево, автомобилистам на улице Луначарского загорается зеленый сигнал светофора. В то же время на Луначарского справа выезжает Hyundai, через секунду таксомотор и иномарка встречаются, следует удар.

«Встретились два торопыги, ничего нового», - написал комментировавший пост горожанин.

Однако внимательные пользователи отметили, что, возможно, в ДТП виновен водитель Hyundai, а таксист - случайный участник.

«Ну тут его спасает то, что 1. Есть запись с рега. 2. Поворотник был включен. 3. Ехал он по полосе для поворота налево. Если бы прямо шмыгнул, то тогда да, но не доехал (значит, не доказано, что прямо хотел). А вот то что «Хендай» на красные поехал - это факт», - высказался пензенец.