В Пензенской области мужчина погиб под поездом

27.04.2021 | 08:45

В Пензенской области устанавливают личность погибшего на железной дороге. В понедельник, 26 апреля, грузовой поезд насмерть сбил мужчину на перегоне Кузнецк - Евлашево.

«Прошу ориентировать личный состав и общественность на получение информации, направленной на установление личности смертельно травмированного мужчины», - уточняется в сообщении Сызранского ЛО МВД России на транспорте, распространенном в соцсетях.

На вид погибшему 50-55 лет, телосложение худощавое, рост около 165-170 см. Он был одет в вязаную бело-голубую шапку с оленями, темно-синюю куртку с подстежкой из коричневого меха, темно-синюю олимпийку, черные брюки с ремнем из кожзама, серые семейные трусы и черные утепленные калоши.

«В случае получения оперативно значимой информации просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте: 8-8464-90-21-70, 8-8464-90-24-53, 8-999-701-29-45», - говорится в сообщении.