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Происшествия

+2: В области по-прежнему растет число жертв коронавируса

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В субботу, 17 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили о двух новых смертях от коронавирусной инфекции.

Скончался 52-летний мужчина. У пациента были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение I-й степени, а также закрытый оскольчатый перелом правой и левой пяточной кости со смещением.

Второй жертвой инфекции стал 71-летний житель области. Мужчина страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Также погибший получил бытовую травму - закрытый перелом бедренной кости.

Всего с начала эпидемии региональный оперштаб сообщил о 589 жертвах коронавирусной пневмонии. Возраст скончавшихся от 26 до 95 лет.

За сутки медики выписали из больниц 79 пациентов. Общее число поборовших коронавирус в области составило 41 201.

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Гость||

Оба умерших находились в травматологии??? Там что красная зона??? 3

Мотовилов (гость)||

Брехня политизированной статистики.

Гость||

Пора уже прекращать эту истерию. А нормально людей лечить надо.

Гость||

Оба умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, не получив медпомощи.

Гость||

Гость писал(а):

> Оба умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, не получив медпомощи.

==========================================

По слухам, уже не первый век существует практика медицинского принудительного ухода достаточно поживших пациентов.

Гость||

Не вынесли величия державы, одним словом.

Имя: Гость
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