+2: В области по-прежнему растет число жертв коронавируса

18.04.2021 | 09:02

В субботу, 17 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили о двух новых смертях от коронавирусной инфекции.

Скончался 52-летний мужчина. У пациента были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение I-й степени, а также закрытый оскольчатый перелом правой и левой пяточной кости со смещением.

Второй жертвой инфекции стал 71-летний житель области. Мужчина страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Также погибший получил бытовую травму - закрытый перелом бедренной кости.

Всего с начала эпидемии региональный оперштаб сообщил о 589 жертвах коронавирусной пневмонии. Возраст скончавшихся от 26 до 95 лет.

За сутки медики выписали из больниц 79 пациентов. Общее число поборовших коронавирус в области составило 41 201.