Пожар в Васильевке тушат более 70 человек, дачников эвакуировали

16.04.2021 | 16:00

В пятницу, 16 апреля, сильный пожар произошел в районе так называемых Васильевских дач в Бессоновском районе.

Сообщение об этом появилось в социальной сети «ВКонтакте».

«Горят дачи у Васильевской птицефабрики. Время 14:30», - написал автор поста, сопроводив его фотографиями.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 9:53. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

«В настоящее время на месте работают 71 человек личного состава и 17 единиц техники, в том числе 3 трактора. Дачники эвакуированы. Угрозы распространения огня нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте работают дознаватели, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства пожара.