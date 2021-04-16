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Происшествия

Пожар в Васильевке тушат более 70 человек, дачников эвакуировали

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В пятницу, 16 апреля, сильный пожар произошел в районе так называемых Васильевских дач в Бессоновском районе.

Сообщение об этом появилось в социальной сети «ВКонтакте».

«Горят дачи у Васильевской птицефабрики. Время 14:30», - написал автор поста, сопроводив его фотографиями.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 9:53. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

«В настоящее время на месте работают 71 человек личного состава и 17 единиц техники, в том числе 3 трактора. Дачники эвакуированы. Угрозы распространения огня нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте работают дознаватели, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства пожара.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

С открытием сезона шашлыков.. Кто еще завтра приедет

Гость||

Гость писал(а):

> С открытием сезона шашлыков.. Кто еще завтра приедет

Мы сегодня хорошо пожарили, завтра не поедем головешки смотреть

Имя: Гость
Комментарий:

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