В Кузнецке 20 пожарных тушили вспыхнувшее нежилое здание

08.04.2021 | 10:14

В ночь на четверг, 8 апреля, в Кузнецке загорелось нежилое двухэтажное здание на улице Белинского, 66.

«Пожар на обувной», - сообщили в местной группе соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что в 1:13 поступил сигнал о возгорании в деревянном доме размером 18х11 метров.

«Принадлежность устанавливается. Работало 20 человек, 6 единиц техники. Пострадавших, погибших нет», - добавили в пресс-службе.

«Такие здания нужно сразу сносить. Само не загорится», «Скоро там какой-нить торговый центр построят», «Ну хотя бы так быстрее очистят это место!» - высказались по поводу произошедшего пользователи.