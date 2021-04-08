Происшествия

В Кузнецке 20 пожарных тушили вспыхнувшее нежилое здание

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В ночь на четверг, 8 апреля, в Кузнецке загорелось нежилое двухэтажное здание на улице Белинского, 66.

«Пожар на обувной», - сообщили в местной группе соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что в 1:13 поступил сигнал о возгорании в деревянном доме размером 18х11 метров.

«Принадлежность устанавливается. Работало 20 человек, 6 единиц техники. Пострадавших, погибших нет», - добавили в пресс-службе.

«Такие здания нужно сразу сносить. Само не загорится», «Скоро там какой-нить торговый центр построят», «Ну хотя бы так быстрее очистят это место!» - высказались по поводу произошедшего пользователи.

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Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

петух никак не отступает

Гость||

Сначала здание на Калининой , теперь на Белинского . Совпадение ? Не думаю. Как то по бандитски администрация утилизирует ветхое жилье.

Имя: Гость
Комментарий:

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