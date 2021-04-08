Стали известны подробности трагедии на железнодорожных путях

08.04.2021 | 18:53

36-летний мужчина был смертельно травмирован на железнодорожных путях. Трагедия произошла в границах областного центра, в районе улицы Транспортной.

«Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Проведен осмотр места происшествия, изъяты все необходимые вещественные доказательства», - рассказал старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

Известно, что погибший мужчина - житель Заречного. В 4:30 его тело обнаружили на рельсах.

«Машинист двигался на грузовом поезде и увидел уже лежащего в колее железнодорожного пути человека без движения. Было применено экстренное торможение, они на него не наехали. Подошли, мужчина не подавал признаков жизни, у него были железнодорожные травмы. То есть его травмировало предыдущим поездом», - сообщил транспортный прокурор Сергей Гусев.

Вычислили ранее проходивший состав. Машинист и его помощник объяснили, что на путях не было человека.

«Он был травмирован не локомотивом, а одним из вагонов, поэтому машинист и помощник не видели этого мужчину», - пояснил Сергей Гусев.

Статистика гибели людей под колесами железнодорожного транспорта настораживает: только в 2020-м четыре жителя региона скончались на путях.