Происшествия

Причину смерти юного пензенца установят после проведения экспертизы

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Следователи организовали проверку по факту смерти 20-летнего пензенца, числившегося пропавшим.

Его труп обнаружили днем 6-го числа в ручье на улице Гагарина.

«При первоначальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет установлена причина смерти», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

О том, что юношу нашли мертвым, стало известно вечером 6-го числа. «Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», - написали волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» на официальном форуме.

За помощью в установлении местонахождения молодого человека его мать обратилась в правоохранительные органы в ночь с 4 на 5 апреля.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Его труп обнаружили днем 6-го числа в ручье на улице Гагарина.
Какой у нас ручей на улице Гагарина?

Гость||

Какой у нас ручей на улице Гагарина?

Гагаринский

Гость||

Р-он 5"Б".....

Гость||

ручьи у нас по всей Пензе

Имя: Гость
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