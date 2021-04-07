Причину смерти юного пензенца установят после проведения экспертизы

07.04.2021 | 11:06

Следователи организовали проверку по факту смерти 20-летнего пензенца, числившегося пропавшим.

Его труп обнаружили днем 6-го числа в ручье на улице Гагарина.

«При первоначальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет установлена причина смерти», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

О том, что юношу нашли мертвым, стало известно вечером 6-го числа. «Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», - написали волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» на официальном форуме.

За помощью в установлении местонахождения молодого человека его мать обратилась в правоохранительные органы в ночь с 4 на 5 апреля.