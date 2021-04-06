Происшествия

Волонтеры: В Пензе погиб 20-летний студент, пропавший 4 апреля

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В Пензе прекращены поиски 20-летнего жителя города, пропавшего в воскресенье, 4 апреля. Вечером во вторник, 6-го числа, стало известно, что юношу нашли мертвым.

«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», - написали волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» на официальном форуме.

На странице молодого человека во «Вконтакте» значится: «Заходил сегодня в 8:01». Предположительно, он был студентом ПензГТУ.

Подробности произошедшего не сообщаются. Официальных комментариев по поводу гибели молодого человека пока не поступало.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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