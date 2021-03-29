В Пензе 60-летний дебошир разбил в кафе музыкальный аппарат

29.03.2021 | 16:55

В пятницу, 26 марта, в одной из пензенских точек общепита случился инцидент. Кнопка тревожной сигнализации сработала в кафе на улице Кузнецкой, расположенном возле автовокзала.

По адресу немедленно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Администратор заведения рассказала, что в кафе зашел пьяный мужчина. Он стал вести себя агрессивно: кричал, размахивал руками, нецензурно выражался и требовал налить ему спиртного.

Администратор заведения отказалась, и тогда незваный гость ударом кулака разбил музыкальный терминал, а затем убежал из кафе.

Женщина смогла подробно описать дебошира. Получив приметы злоумышленника, росгвардейцы приступили к его поискам. Они длились недолго: похожего по приметам гражданина стражи порядка увидели и задержали на станции Пенза-I. Администратор кафе опознала хулигана.

«Для дальнейшего разбирательства 60-летнего задержанного доставили в УМВД России по городу Пензе», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.