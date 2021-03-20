Происшествия

Коронавирус унес жизни еще четырех жителей Пензенской области

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В субботу, 20 марта, стало известно о том, что от COVID-19 скончались еще четыре жителя Пензенской области.

Это мужчина 1950 года рождения и три женщины, одна из которых 1983 года рождения и две - ровесницы 1954-го.

У младшей пациентки сопутствующими заболеваниями были хронический гепатит с исходом в цирроз печени в терминальной стадии, а также хронический панкреатит.

Еще три ушедших из жизни человека страдали ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией. У каждого из них был еще ряд тяжелых заболеваний. В частности, у мужчины - нефрит, у одой из женщин - диабет 2-го типа (инсулинопотребный), у другой - аденома надпочечника и фиброз миокарда. У обоих пациенток также было ожирение II степени.

Причиной всех четырех жителей региона стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

В этот же день выписаны 148 человек. В общей сложности количество выздоровевших достигло 37 336.

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Гость||

носит и носит никак не надорвется, тяжко ему похоже

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