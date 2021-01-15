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Происшествия

В Пензенской области столкнулись три авто, четыре человека - в больнице

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В четверг, 14 января, во время сильного снегопада, в Нижнеломовском районе произошло ДТП, в котором пострадало четыре человека.

Об этом ДТП упомянул на оперативном совещании в правительстве начальник УГИБДД регионального УМВД Антон Шматков, отнеся его к категории серьезных.

По предварительным данным, в 6:45 на 539-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись три автомобиля: грузовая «Газель» с 68-летним шофером, Ford Mondeo с 33-летним мужчиной за рулем и «Лада-Гранта» под управлением 44-летнего водителя.

В ДТП все три водителя, а также 27-летний пассажир «Гранты» получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу, и медики приняли решение о госпитализации четырех пострадавших.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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