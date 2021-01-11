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Происшествия

Стало известно, кто погиб в катастрофе в Малосердобинском районе

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В смертельном ДТП, произошедшем в Малосердобинском районе Пензенской области в пятницу, 8 января, действительно погибла супружеская пара. Однако версия очевидцев о том, что это была молодая офицерская семья из Кузнецкого района, не подтвердилась.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», в «Ладе-Гранте», столкнувшейся с КамАЗом на трассе Нижний Новгород - Саратов, находились саратовские музыканты и их 6-летняя дочь.

«Алексей Попов и Анастасия Юдаева - выпускники кафедры специального фортепиано. С самого начала обучения зарекомендовали себя как высокопрофессиональные исполнители. После окончания консерватории работали концертмейстерами в детской музыкальной школе при Саратовской консерватории.

Коллеги Алексея Попова и Анастасии Юдаевой отзывались о них как о добрых, открытых, душевных людях, настоящих профессионалах своего дела», - говорится в некрологе, размещенном на странице Саратовской государственной консерватории.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/id127467612
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Гость||

ехать надо тише и понимать какие последствия от скорости

Гость||

Ехали из Мордовии, возвращались из гостей. Жаль ребят, жаль девочку...

Гость||

Бывает,чо.внимательнее надо быть за рулём.

Гость||

Гость писал(a):

Ехали из Мордовии, возвращались из гостей
очень ценная инфа.как гости встретили? чем угощали?

Гость||

Как девочка себя чувствует?

Гость||

Гость писал(a):

ехать надо тише и понимать какие последствия от скорости
И уж тем более на тазе!

Гость||

Гость писал(a):

Как девочка себя чувствует?
Стабильно. Привет тебе передаёт.

Имя: Гость
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