Стало известно, кто погиб в катастрофе в Малосердобинском районе

11.01.2021 | 15:08

В смертельном ДТП, произошедшем в Малосердобинском районе Пензенской области в пятницу, 8 января, действительно погибла супружеская пара. Однако версия очевидцев о том, что это была молодая офицерская семья из Кузнецкого района, не подтвердилась.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», в «Ладе-Гранте», столкнувшейся с КамАЗом на трассе Нижний Новгород - Саратов, находились саратовские музыканты и их 6-летняя дочь.

«Алексей Попов и Анастасия Юдаева - выпускники кафедры специального фортепиано. С самого начала обучения зарекомендовали себя как высокопрофессиональные исполнители. После окончания консерватории работали концертмейстерами в детской музыкальной школе при Саратовской консерватории.

Коллеги Алексея Попова и Анастасии Юдаевой отзывались о них как о добрых, открытых, душевных людях, настоящих профессионалах своего дела», - говорится в некрологе, размещенном на странице Саратовской государственной консерватории.