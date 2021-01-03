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Происшествия

В Камешкирском районе при пожаре спасли семью священника

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Дыма без огня не бывает, подумал майор полиции Виталий Любушкин и оказался прав. Черные клубы поднимались от бани, которая находилась на улице Родниковой, 4, вплотную с домом настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери в селе Лапшово Камешкирского района.

Вместе со своей напарницей - дознавателем Светланой Токаревой - страж порядка поспешил на помощь. В доме находилась супруга священника, которая и не подозревала о том, что происходит.

«Я ей говорю: «Посмотрите в окно!». Она посмотрела и увидела, что у них горит баня, у нее началась паника. Я говорю: «Собирайте детей, будем их выводить, потом сами оденетесь. Документы не забудьте взять», - рассказала Светлана.

«Детей вывели, я одного из них проводил в машину, матушка села вместе со вторым ребенком в машину, и мы ее завели, чтобы было теплее», - пояснил старший участковый ОМВД России по Камешкирскому району Виталий Любушкин.

В тушении огня активное участие принимали и соседи, которые не остались равнодушными.

«Вот на таких земля стоит. Сразу очнулись и откликнулись на беду. Пожар - это страшно, могут сгореть все строения - не только одного частного лица, а может все село сгореть», - отметил настоятель Казанского храма Евгений Авдеев.

Теперь батюшка будет с благодарностью вспоминать в своих молитвах и соседей, и сотрудников местной полиции.

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Гость||

как же так?

penzainform.ru писал(a):

Пожар
у

penzainform.ru писал(a):

настоятель Казанского храма

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вот на таких земля стоит.
а то и с них же доходик имеет

Имя: Гость
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