В Камешкирском районе при пожаре спасли семью священника

03.01.2021 | 17:48

Дыма без огня не бывает, подумал майор полиции Виталий Любушкин и оказался прав. Черные клубы поднимались от бани, которая находилась на улице Родниковой, 4, вплотную с домом настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери в селе Лапшово Камешкирского района.

Вместе со своей напарницей - дознавателем Светланой Токаревой - страж порядка поспешил на помощь. В доме находилась супруга священника, которая и не подозревала о том, что происходит.

«Я ей говорю: «Посмотрите в окно!». Она посмотрела и увидела, что у них горит баня, у нее началась паника. Я говорю: «Собирайте детей, будем их выводить, потом сами оденетесь. Документы не забудьте взять», - рассказала Светлана.

«Детей вывели, я одного из них проводил в машину, матушка села вместе со вторым ребенком в машину, и мы ее завели, чтобы было теплее», - пояснил старший участковый ОМВД России по Камешкирскому району Виталий Любушкин.

В тушении огня активное участие принимали и соседи, которые не остались равнодушными.

«Вот на таких земля стоит. Сразу очнулись и откликнулись на беду. Пожар - это страшно, могут сгореть все строения - не только одного частного лица, а может все село сгореть», - отметил настоятель Казанского храма Евгений Авдеев.

Теперь батюшка будет с благодарностью вспоминать в своих молитвах и соседей, и сотрудников местной полиции.