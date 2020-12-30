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Происшествия

Скончался журналист 11 канала Александр Сботов

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Александр Сботов отдал телерадиокомпании «Наш дом» около двух десятков лет. Взлет карьеры стал стремительным: несколько месяцев в качестве журналиста - и вот уже редактор информационной службы 11 канала.

Именно под его руководством коллектив ТРК сумел получить первую статуэтку ТЭФИ - главный приз для телевизионщиков. Было это в 2003 году, сотрудники радовались как дети.

Самое главное, что хочется сказать об Александре, - он был очень умным и талантливым, не любил посредственности ни в чем. Будучи редактором, он требовал от журналистов для каждого сюжета искать «изюм», то есть какие-то детали, которые украсят материал, и сам умел делать это виртуозно.

Сотрудники телерадиокомпании пока еще с трудом говорят о Саше в прошедшем времени. Только накануне он писал свою авторскую рубрику «Были времена». И вот его не стало.

«Я, конечно, вспоминаю, как он пришел. Он очень хотел стать журналистом. Приехал из Каменки и говорит: «Я хочу быть журналистом!» - «Молодой человек, у вас даже нет прописки в Пензе, и вообще я ничего о вас не знаю как о творческой личности». - «Ну возьмите меня! Я кем угодно готов работать сначала, чтобы потом стать журналистом», - рассказала генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

«Александр Иванович открыл для меня двери в журналистику: когда 15 лет назад я пришла, он был редактором, и именно благодаря ему я осталась в этой профессии. Он своими замечаниями, чувством юмора сотворил из меня то, что сейчас есть», - отметила корреспондент информационной службы 11 канала Екатерина Воробьева.

«Это очень хороший друг, очень простой человек и в то же время это гений журналистики. Это мое мнение: он лучший!» - произнес видеооператор 11 канала Игорь Арибрус.

Александру в ноябре исполнилось 48 лет. В последние годы отец двух сыновей работал над программой «Правовой взгляд» и по-прежнему любил писать новостные сюжеты, всегда отличавшиеся неповторимым «сботовским стилем».

Прощание состоится в Успенском кафедральном соборе 2 января в 13:00.

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