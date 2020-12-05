Соцсети: На улице Измайлова в Пензе такси врезалось в столб

05.12.2020 | 17:48

Вечером в субботу, 5 декабря, в Пензе произошло ДТП с участием такси.

Фото с места происшествия выложил в социальной сети очевидец. На нем запечален автомобиль (вероятно, Renault Logan) с символикой фирмы «Таксовичкоф» и соответствующей надписью на боку.

Машина выехала на газон, врезалась в столб и получила сильные повреждения капота. У нее открыт багажник.

«ДТП на Измайлова. Время 17:26», - уточнил автор фото.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что в дежурную часть информация об аварии не поступала. Можно предположить, что люди не пострадали.