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Происшествия

Соцсети: На улице Измайлова в Пензе такси врезалось в столб

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Вечером в субботу, 5 декабря, в Пензе произошло ДТП с участием такси.

Фото с места происшествия выложил в социальной сети очевидец. На нем запечален автомобиль (вероятно, Renault Logan) с символикой фирмы «Таксовичкоф» и соответствующей надписью на боку.

Машина выехала на газон, врезалась в столб и получила сильные повреждения капота. У нее открыт багажник.

«ДТП на Измайлова. Время 17:26», - уточнил автор фото.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что в дежурную часть информация об аварии не поступала. Можно предположить, что люди не пострадали.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Быстро поехал - вот и результат

Гость||

penzainform.ru писал(a):

символикой фирмы «Таксовичкоф»
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