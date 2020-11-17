В Пензе разыскивают 63-летнего мужчину в зеленых сапогах

17.11.2020 | 08:28

В Пензе начат розыск 63-летнего Александра Анатольевича Емельянова. Местонахождение мужчины неизвестно с 8 ноября, однако информацию о его исчезновении обнародовали лишь 17-го.

О пропаже сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Согласно ориентировке, рост мужчины 174 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы русые, на голове залысины.

Он одет в черную куртку и шапку такого же цвета, синие спортивные штаны, на ногах - зеленые резиновые сапоги. При себе имеет черный рюкзак.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам волонтеры.

Сообщить о возможном местонахождении пропавшего также можно по телефону 112.