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Происшествия

В Пензе пожар на ул. Космодемьянской тушили 33 человека

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В ночь на субботу, 14 ноября, в Пензе случился серьезный пожар. Сигнал о возгорании дома № 24 на улице Зои Космодемьянской поступил на пульт дежурного в 4:25.

Пламя охватило двухквартирный деревянный дом с кирпично-блочным пристроем площадью около 450 кв. м и деревянной мансардой площадью 150 кв. м, крытый железом.

На борьбу с огнем прибыли 33 человека личного состава, использовалось 7 единиц спецтехники.

«Здание выгорело внутри на площади 300 кв. м, сгорела кровля. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Нет больше баньки.И как получилось,что в жилом доме и банька и столовая работала,как бизнес-центр.

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