В Пензе пожар на ул. Космодемьянской тушили 33 человека

14.11.2020 | 10:04

В ночь на субботу, 14 ноября, в Пензе случился серьезный пожар. Сигнал о возгорании дома № 24 на улице Зои Космодемьянской поступил на пульт дежурного в 4:25.

Пламя охватило двухквартирный деревянный дом с кирпично-блочным пристроем площадью около 450 кв. м и деревянной мансардой площадью 150 кв. м, крытый железом.

На борьбу с огнем прибыли 33 человека личного состава, использовалось 7 единиц спецтехники.

«Здание выгорело внутри на площади 300 кв. м, сгорела кровля. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.