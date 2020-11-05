В Каменском районе за день произошло две автокатастрофы

05.11.2020 | 15:37

Во вторник, 3 ноября, в Каменском районе случилось два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли люди.

По предварительным данным, в 12:30 на 210-м километре дороги Тамбов - Пенза столкнулись ВАЗ-21099 под управлением 68-летнего автомобилиста и «Лада-Ларгус», за рулем которой находился 43-летний мужчина.

Бригада скорой помощи, прибывшая на место ДТП, доставила водителя «девяносто девятой» в больницу, однако медицина оказалась бессильной - он скончался от полученных в аварии травм.

Вечером, в 21:20, на 1-м километре дороги Каменка - Междуречье слетел в кювет и опрокинулса ВАЗ-2109. 35-летний водитель погиб.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.