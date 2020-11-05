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Происшествия

В Каменском районе за день произошло две автокатастрофы

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Во вторник, 3 ноября, в Каменском районе случилось два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли люди.

По предварительным данным, в 12:30 на 210-м километре дороги Тамбов - Пенза столкнулись ВАЗ-21099 под управлением 68-летнего автомобилиста и «Лада-Ларгус», за рулем которой находился 43-летний мужчина.

Бригада скорой помощи, прибывшая на место ДТП, доставила водителя «девяносто девятой» в больницу, однако медицина оказалась бессильной - он скончался от полученных в аварии травм.

Вечером, в 21:20, на 1-м километре дороги Каменка - Междуречье слетел в кювет и опрокинулса ВАЗ-2109. 35-летний водитель погиб.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

количество жертв зашкаливает

Гость||

как всегда тазобрак в деле, когда же он закончится??

Гость||

Гость писал(a):

как всегда тазобрак в деле, когда же он закончится??
Когда проезд перестанет дорожать

Гость||

С такой ценой за проезд людям уже выгодней на машине ездить

Имя: Гость
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