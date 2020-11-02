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Происшествия

Автобус перегородил улицу и спровоцировал затор на Западной Поляне

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Жители Пензы сообщили о ДТП с участием автобуса, случившемся утром в понедельник, 2 ноября. Из-за него движение в микрорайоне Западная Поляна оказалось серьезно затруднено.

«(Улица. - Прим. ред) Мира в сторону (Олимпийской) аллеи очень плотно», - поделился наблюдениями один из участников местного водительского чата в Viber.

«Автобус перегородил всю дорогу, кто едет в сторону Лермонтова с Западной, лучше ищите другой маршрут», - посоветовал другой интернет-пользователь.

На опубликованных очевидцами снимках видно, что транспортное средство стоит на проезжей части у поворота на ГТРК «Пенза». Кто стал вторым участником инцидента, не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:15, скорость движения транспорта на разных участках улиц Лермонтова и Ленинградской составляет от 2 до 10 км/ч. Выяснить все обстоятельства аварии предстоит сотрудникам ГИБДД.

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Источник — фото viber.com, Дорожная обстановка Пензы
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