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Происшествия

На улице Карпинского «Приора» влетела в столб

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В воскресенье, 1 ноября, в Пензе, на улице Карпинского, в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль «Лада-Приора».

Судя по кадрам с места аварии, машина влетела в столб и осталась стоять на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Приора» получила серьезные механические повреждения, у нее разбита передняя часть. Данных о наличии или отсутствии пострадавших пока нет, однако видно, что к месту ДТП прибыла карета скорой помощи.

Разобраться в обстоятельствах аварии предстоит сотрудникам ГИБДД.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео kachalova.pm
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Гость||

Этот папуас-говнотазник хотя бы глупой башкой ударился?

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