На пересечении Мира и Окружной разбились три автомобиля

23.10.2020 | 08:13

Утром в пятницу, 23 октября, в микрорайоне Западная Поляна в Пензе произошла авария с участием трех автомобилей. На пересечении улиц Окружной и Мира столкнулись Mazda, Chevrolet Niva и Toyota Land Cruiser.

Одна из жительниц города прислала в редакцию портала PenzaInform.ru фото и видео, сделанные на месте ДТП. Несколько пензенцев поделились своими съемками в местных водительских сообществах в Viber и «ВКонтакте».

По кадрам видно, что все три автомобиля получили серьезные повреждения. Пострадали ли в результате столкновения люди и насколько серьезно, не сообщается.

По факту случившегося будет проведена проверка. Сотрудники ГИБДД выяснят все обстоятельства аварии и ее причину. Официальной информации от представителей ведомства пока не поступало.