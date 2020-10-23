Сетевое издание|18+|Пятница|23 окт 2020|09:56
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Происшествия

На пересечении Мира и Окружной разбились три автомобиля

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Утром в пятницу, 23 октября, в микрорайоне Западная Поляна в Пензе произошла авария с участием трех автомобилей. На пересечении улиц Окружной и Мира столкнулись Mazda, Chevrolet Niva и Toyota Land Cruiser.

Одна из жительниц города прислала в редакцию портала PenzaInform.ru фото и видео, сделанные на месте ДТП. Несколько пензенцев поделились своими съемками в местных водительских сообществах в Viber и «ВКонтакте».

По кадрам видно, что все три автомобиля получили серьезные повреждения. Пострадали ли в результате столкновения люди и насколько серьезно, не сообщается.

По факту случившегося будет проведена проверка. Сотрудники ГИБДД выяснят все обстоятельства аварии и ее причину. Официальной информации от представителей ведомства пока не поступало.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Отлично.

Гость||

Робот Федор научил умного светофора делать бяки?

Гость||

никому не помешали, инфа 146%

Гость||

а это не здесь крестный ход был как то?

Гость||

нормально -3

Гость||

Какой крузер чмошник это гавноховер

Гость||

Вот они удивились наверно

Гость||

Вы наверное там никогда не были. Кто там проезжает,тот знает что там полный бардак.И ехать на красный там в порядке вещей. Про стоп-линию ,я вообще молчу.

Гость||

Это произошло рано утром. Я в 6 утра с собакой гулял- они уже стояли. Это не Крузак, а Ховер. Сегодня утром вся ул.Мира в пробке стоит. Я дочь в школу отвез, только проехал домой - за мной авария - Бэха влетела в Хундай на повороте на Караван. Ближе к повороту на Ласточку Тигуан стоит на аварийке, вроде целый. Жопа просто...

Гость||

Гость писал(a):

Отлично.
Дело нужное, дело хорошее.

Гость||

Гость писал(a):

Вот они удивились наверно
На тропинке утром рана повстречались три барана...

Гость||

Гость писал(a):

Это не Крузак, а Ховер
Тссссссссс, никому не говори, пусть думают, что крузак

Гость||

Ничего смешного. Перестаньте радоваться чужим неприятностям. И хватит писать гадости. Вы думаете что оригинальны? А вы просто необразованные , злые людишки.....

Гость||

А как же "умный" светофор?

Гость||

Началось в колхозе утро!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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