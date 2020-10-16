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Происшествия

От коронавируса умерла 52-летняя женщина и 65-летний мужчина

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В Пензенской области зарегистрировано еще две смерти от коронавирусной инфекции, осложненной субтотальной пневмонией. Об этом сообщила в пятницу, 16 октября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Одна из жертв - 52-летняя женщина, не имевшая сопутствующих заболеваний. Вторая - мужчина в возрасте 65 лет. У него были диагностированы ожирение II степени, артериальная гипертензия и хронический индуративный панкреатит.

Таким образом, с начала пандемии оперштаб сообщил о 145 жертвах новой коронавирусной инфекции в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 53 человека. Итого выздоровевших - 9 996», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

16 октября в Пензенской области был побит очередной антирекорд по количеству новых случаев. Выявили 160 больных. Министр здравоохранения региона Александр Никишин назвал ситуацию стабильной и предположил, что в ближайшее время прирост сохранится на этом уровне.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот вам и лечение дома !Без сопутствующих умирают .

Гость||

По любому оба за голосовали

Гость||

penzainform.ru писал(a):

52-летняя женщина, не имевшая сопутствующих заболеваний.
а пилюльки ей давали не ужели не помогли или не давали?

Гость||

Опаньки,это как без сопутствующих? Да ведь и не старая совсем.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.10.2020 20:57|

Опаньки,это как без сопутствующих?

и еще при наличии пилюлек интересно

Гость||

Сегодня 2 совсем молодые умерли. 19 и 28 лет.

Гость||

и чо?

Гость||

Все там будем

Гость||

Так у нас же скрепы и путен

Гость||

А нас готовят к плато

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня 2 совсем молодые умерли. 19 и 28 лет.
пдц какой то

Гость||

Заходил в хоз. магазин сегодня, там одна женщина говорила, что умирает ОЧЕНЬ много (уж не знаю про какую больницу она говорила). Каждый день и далеко не по два человека. Похоже, друзья, у вас статистика совсем некорректная. Хотя может быть, в умелые руки дают правдивую информацию?

Гость||

ОТ онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний не умирают?

Гость||

Гость писал(a):

Заходил в хоз. магазин сегодня, там одна женщина говорила, что умирает ОЧЕНЬ много (уж не знаю про какую больницу она говорила)....
ОБС - Одна Баба Сказала.

Гость||

Правильно вообще не лечат у мужа 40 процентов поражения положит на антитела врача вызвали в субботу пришла в пятницу но до этого после звонка в минздрав пришли во вторник хорошо знакомый врач назначил лечение даже мазок не взяли больничный на три дня и хорошо все сами платно сделали а так все поэтому относитесь к своему здоровью как к драгоценности бейте тревогу сами

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Имя: Гость
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