От коронавируса умерла 52-летняя женщина и 65-летний мужчина

16.10.2020 | 20:40

В Пензенской области зарегистрировано еще две смерти от коронавирусной инфекции, осложненной субтотальной пневмонией. Об этом сообщила в пятницу, 16 октября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Одна из жертв - 52-летняя женщина, не имевшая сопутствующих заболеваний. Вторая - мужчина в возрасте 65 лет. У него были диагностированы ожирение II степени, артериальная гипертензия и хронический индуративный панкреатит.

Таким образом, с начала пандемии оперштаб сообщил о 145 жертвах новой коронавирусной инфекции в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 53 человека. Итого выздоровевших - 9 996», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

16 октября в Пензенской области был побит очередной антирекорд по количеству новых случаев. Выявили 160 больных. Министр здравоохранения региона Александр Никишин назвал ситуацию стабильной и предположил, что в ближайшее время прирост сохранится на этом уровне.