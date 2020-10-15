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Происшествия

Соцсети: В Терновке сбили мужчину с ребенком

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Жители Пензы сообщили о ДТП с участием двух пешеходов.

Инцидент произошел вечером в четверг, 15 октября, на улице Терновского. По словам очевидцев, под колесами оказались мужчина и ребенок.

«Пока все живы. Увезли девочку на реанимации, папу попозже на второй скорой», - написала одна из жительниц города в водительском чате в Viber.

Другой очевидец во «ВКонтакте» уточнил, что на месте ДТП на проезжей части стоят три автомобиля, и призвал участников дорожного движения быть внимательными.

Официальных комментариев от представителей регионального управления ГИБДД пока не поступало.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото viber.com, Дорожная обстановка Пензы
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