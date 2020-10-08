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Происшествия

В ГИБДД рассказали о смертельном ДТП в Нижнеломовском районе

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В Пензенской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Инцидент произошел в Нижнеломовском районе вечером в четверг, 8 октября.

«Село Кера. «КамАЗ» на встречке. В «Калине» труп», - сообщил очевидец в городском сообществе автомобилистов во «Вконтакте».

К публикации он прикрепил фотографию, на которой запечатлена разбитая легковушка. Передняя половина кузова ВАЗа оказалась полностью уничтоженной при столкновении с грузовиком.

В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД уточнили, что авария случилась в 17:20 на 39-м километре дороги Плес - Голицыно - Нижний Ломов.

«Столкнулись автомобили «Лада-Калина» под управлением мужчины 1961 года рождения и «КамАЗ» под управлением мужчины 1967 года рождения», - пояснили в УГИБДД и подтвердили смерть водителя легковушки.

По факту случившегося проводится проверка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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