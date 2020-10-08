В ГИБДД рассказали о смертельном ДТП в Нижнеломовском районе

08.10.2020 | 21:31

В Пензенской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Инцидент произошел в Нижнеломовском районе вечером в четверг, 8 октября.

«Село Кера. «КамАЗ» на встречке. В «Калине» труп», - сообщил очевидец в городском сообществе автомобилистов во «Вконтакте».

К публикации он прикрепил фотографию, на которой запечатлена разбитая легковушка. Передняя половина кузова ВАЗа оказалась полностью уничтоженной при столкновении с грузовиком.

В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД уточнили, что авария случилась в 17:20 на 39-м километре дороги Плес - Голицыно - Нижний Ломов.

«Столкнулись автомобили «Лада-Калина» под управлением мужчины 1961 года рождения и «КамАЗ» под управлением мужчины 1967 года рождения», - пояснили в УГИБДД и подтвердили смерть водителя легковушки.

По факту случившегося проводится проверка.