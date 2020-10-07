В Пензенской области стало известно о смерти фельдшера скорой помощи

В Пензенской области умер медицинский работник. Во вторник, 6 октября, скончался фельдшер областной станции скорой помощи Александр Викторович Карпузов. 23 октября ему исполнился бы 61 год.
Представители регионального минздрава рассказали, что мужчина работал в учреждении еще со времени обучения в медучилище, с 1978 года. С 1 мая 1986-го трудился в составе группы реанимации и интенсивной терапии выездной бригады скорой медицинской помощи.
В 2001-м получил высшую квалификационную категорию. Был награжден благодарностью Министерства здравоохранения РФ «За самоотверженный труд, верность врачебному долгу и высокий профессионализм».
«У Александра Викторовича остались жена и сын. Жена работает в ГБУЗ «ПОССМП» фельдшером скорой медицинской помощи. Память об Александре Викторовиче надолго сохранится в сердцах тех, кто его знал», - говорится в некрологе.
6 октября опубликовали информацию о смерти известного кузнецкого врача Сергея Ивановича Илюшкина. Ему тоже было 60 лет.
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