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Происшествия

В Пензенской области стало известно о смерти фельдшера скорой помощи

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В Пензенской области умер медицинский работник. Во вторник, 6 октября, скончался фельдшер областной станции скорой помощи Александр Викторович Карпузов. 23 октября ему исполнился бы 61 год.

Представители регионального минздрава рассказали, что мужчина работал в учреждении еще со времени обучения в медучилище, с 1978 года. С 1 мая 1986-го трудился в составе группы реанимации и интенсивной терапии выездной бригады скорой медицинской помощи.

В 2001-м получил высшую квалификационную категорию. Был награжден благодарностью Министерства здравоохранения РФ «За самоотверженный труд, верность врачебному долгу и высокий профессионализм».

«У Александра Викторовича остались жена и сын. Жена работает в ГБУЗ «ПОССМП» фельдшером скорой медицинской помощи. Память об Александре Викторовиче надолго сохранится в сердцах тех, кто его знал», - говорится в некрологе.

6 октября опубликовали информацию о смерти известного кузнецкого врача Сергея Ивановича Илюшкина. Ему тоже было 60 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/minzdrav_penza
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Гость||

Вот если б не пандемия,мы и знать бы не знали о нём.

Гость||

Соболезнуем...спасибо всем врачам!

Гость||

61 год, а нельзя было человека на обычную бригаду перевести, отстранить в приказном порядке , сохранить жизнь .Глупо ! Медики привыкли работать за копейки, набирать дежурств !

Соболезную родным и близким ! Очень жаль, мог жить и нянчить внуков ! У нас же не война , есть молодые которым нужно уступить !

Имя: Гость
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