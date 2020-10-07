В Пензенской области стало известно о смерти фельдшера скорой помощи

07.10.2020 | 10:51

В Пензенской области умер медицинский работник. Во вторник, 6 октября, скончался фельдшер областной станции скорой помощи Александр Викторович Карпузов. 23 октября ему исполнился бы 61 год.

Представители регионального минздрава рассказали, что мужчина работал в учреждении еще со времени обучения в медучилище, с 1978 года. С 1 мая 1986-го трудился в составе группы реанимации и интенсивной терапии выездной бригады скорой медицинской помощи.

В 2001-м получил высшую квалификационную категорию. Был награжден благодарностью Министерства здравоохранения РФ «За самоотверженный труд, верность врачебному долгу и высокий профессионализм».

«У Александра Викторовича остались жена и сын. Жена работает в ГБУЗ «ПОССМП» фельдшером скорой медицинской помощи. Память об Александре Викторовиче надолго сохранится в сердцах тех, кто его знал», - говорится в некрологе.

6 октября опубликовали информацию о смерти известного кузнецкого врача Сергея Ивановича Илюшкина. Ему тоже было 60 лет.