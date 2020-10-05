В Октябрьском районе Пензы за час сбили двоих детей

В воскресенье, 4 октября, в Октябрьском районе Пензы случилось сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием детей с разницей менее чем в один час.
По предварительным данным, в 14:50 напротив дома № 19 на улице Леонова 21-летний молодой человек на «Ладе-Калине» сбил девочку 2012 года рождения. Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями.
В тот же день в 15:30 на проспекте Победы, 140, 49-летний водитель Opel Zafira наехал на мальчика 2013 года рождения. Он получил травмы, но после осмотра медиками был отпущен.
По каждому из фактов сейчас проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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