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Происшествия

Перекресток ул. Мира и Ленинградской стал местом серьезного ДТП

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Утром в воскресенье, 4 октября, на пересечении улиц Мира и Ленинградской в микрорайоне Западная поляна столкнулись две легковушки.

Снимки с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте», они были сделаны в 7:48. Судя по кадрам, автомобили участников раскидало по пустующей дороге. Кому-то из людей потребовалась помощь медиков.

Очень серьезные механические повреждения получил автомобиль Volkswagen. Иномарку практически вынесло на тротуар, она лишилась правого заднего колеса, боковая часть у пассажирской двери сильно разбита.

Легковушка второго участника стоит на середине перекрестка, у нее разбита левая сторона.

На данный момент официальной информации о случившемся нет. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Нормально он улетел,далеко.

Гость||

Слепые что ли?, ёбаный в рот.

Гость||

Я лично в туза люблю с детским кремом

Гость||

Ого!

Гость||

Чей страпан лежит справа?WV?

Имя: Гость
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