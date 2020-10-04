Перекресток ул. Мира и Ленинградской стал местом серьезного ДТП

04.10.2020 | 08:29

Утром в воскресенье, 4 октября, на пересечении улиц Мира и Ленинградской в микрорайоне Западная поляна столкнулись две легковушки.

Снимки с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте», они были сделаны в 7:48. Судя по кадрам, автомобили участников раскидало по пустующей дороге. Кому-то из людей потребовалась помощь медиков.

Очень серьезные механические повреждения получил автомобиль Volkswagen. Иномарку практически вынесло на тротуар, она лишилась правого заднего колеса, боковая часть у пассажирской двери сильно разбита.

Легковушка второго участника стоит на середине перекрестка, у нее разбита левая сторона.

На данный момент официальной информации о случившемся нет. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.