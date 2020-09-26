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Происшествия

Пожар на свалке под Чемодановкой осложняется множеством факторов

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На улицу Осеннюю одноименное время года принесло одни проблемы. Больше недели жители Заречного и Чемодановки бьются за право дышать чистым воздухом, а не гарью с расположенной неподалеку свалки. От едкого запаха не спасают даже актуальные сегодня маски.

Частный дом стоит в считанных метрах от задымленного полигона. Хозяин уверен, что ему повезло: ветер дует в другом направлении, поэтому от зловонной копоти страдают в основном жители соседнего села.

«Летит на Чемодановку. Горит уже неделю», - рассказал Александр.

Раньше он работал водителем на предприятии, сейчас охраняет территорию и не раз бывал в непосредственной близости от места пожара.

«Случилось самовозгорание - там же одни опилки. Наверное, пока не прогорит до земли, не остановится. А там метров 20 почти!» - прокомментировал мужчина.

Пожарные машины въезжают и выезжают с места хранения твердых коммунальных отходов. Заполыхал участок, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью «Спецтранс». В ГУ МЧС России по области говорят о множественных очагах возгорания, с которыми полностью справится пока не удается.

«Проводится проливка, ведутся работы по засыпке грунтом и обваловке очага пожара. Привлечены тяжелая инженерная техника, техника коммунальной службы и собственника объекта.

Тушение пожара осуществляется подвозом воды и осложняется большой глубиной залегания горючих отходов, интенсивностью тления, высокими температурами, а также отсутствием источников водоснабжения - ближайший находится в трех километрах», - сообщил заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях Дмитрий Гавриков.

ЧП уже заинтересовалась прокуратура. Ведомство проводит проверку соблюдения требований природоохранного законодательства и пожарной безопасности на полигоне. Кроме того, специалистами взяты пробы воздуха, по результатам анализа которых будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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