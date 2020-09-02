После ДТП в Мокшанском районе госпитализировали 4-летнего ребенка

02.09.2020 | 14:13

Во вторник, 1 сентября, в Мокшанском районе случилось ДТП с участием 4-летнего ребенка. Инцидент произошел в поселке Красное Польцо.

По предварительным данным, в 15:40 напротив дома № 121 на улице Красное Польцо 32-летний водитель ВАЗ-2107 сбил мальчика 2016 года рождения.

Маленький пешеход получил травмы. Медики приняли решение о его госпитализации. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

29 августа в Заречном под колеса «Лады» попал 8-летний мальчик. ДТП случилось вечером во дворе дома № 64 на проспекте Мира.