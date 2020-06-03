В Колышлее Volkswagen сбил 4-летнего малыша

03.06.2020 | 12:54

Во вторник, 2 июня, в поселке Колышлей под колесами автомобиля оказался ребенок.

По предварительным данным, в 19:40 напротив дома № 130 на Садовой улице 41-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf наехал на четырехлетнего мальчика.

«В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован», - прокомментировали ДТП в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.