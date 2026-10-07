В Пензенской области уничтожили три беспилотника

В ночь на среду, 7 октября, силы ПВО Минобороны РФ и пензенские мобильные огневые группы уничтожили несколько БПЛА, сообщил губернатор Олег Мельниченко в соцсетях.

Один беспилотник ликвидировали на границе Пензы, а два - на территории района области.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Благодарю наших военнослужащих, оберегающих покой мирных граждан», - написал губернатор.

В Пензенской области режим «Беспилотная опасность» ввели в 22:12 6-го числа, чуть позже, в 22:46, начал действовать план «Ковер» - небо закрыли для полетов.

UPD: в 6:59 режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер» отменили.