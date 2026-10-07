В Пензенской области уничтожили три беспилотника

Происшествия

В Пензенской области уничтожили три беспилотника
Печать
Max

В ночь на среду, 7 октября, силы ПВО Минобороны РФ и пензенские мобильные огневые группы уничтожили несколько БПЛА, сообщил губернатор Олег Мельниченко в соцсетях.

Один беспилотник ликвидировали на границе Пензы, а два - на территории района области.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Благодарю наших военнослужащих, оберегающих покой мирных граждан», - написал губернатор.

В Пензенской области режим «Беспилотная опасность» ввели в 22:12 6-го числа, чуть позже, в 22:46, начал действовать план «Ковер» - небо закрыли для полетов.

UPD: в 6:59 режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер» отменили.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
бпла беспилотник опасность
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!