В Пензенском районе столкнулись Hyundai и ВАЗ, есть пострадавшие

29.05.2020 | 18:43

В пятницу, 29 мая, в Пензенском районе произошло серьезное ДТП. О нем сообщил очевидец в социальной сети «ВКонтакте». Он обозначил населенный пункт, где произошла авария: село Лебедевка.

«Скорее всего, пассажир ВАЗа сильно пострадал», - написал он.

На фото запечатлены две столкнувшиеся машины и стоящий на обочине реанимационный автомобиль.

Подробности ДТП раскрыли в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«По предварительным данным, в 16:45 на 2-м километре дороги Пенза - Кондоль произошло столкновение автомобилей Hyundai Getz под управлением женщины 1974 года рождения и ВАЗ-2107, за рулем которого находился мужчина 1995 года рождения.

В результате ДТП водитель ВАЗа и пассажирка иномарки 1990 года рождения были доставлены в медицинское учреждение. Еще одного мужчину, 1991 года рождения, находившегося в салоне автомобиля Hyundai, медики осмотрели на месте и отпустили», - рассказали в ведомстве.