Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|19:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензенском районе столкнулись Hyundai и ВАЗ, есть пострадавшие

Печать

В пятницу, 29 мая, в Пензенском районе произошло серьезное ДТП. О нем сообщил очевидец в социальной сети «ВКонтакте». Он обозначил населенный пункт, где произошла авария: село Лебедевка.

«Скорее всего, пассажир ВАЗа сильно пострадал», - написал он.

На фото запечатлены две столкнувшиеся машины и стоящий на обочине реанимационный автомобиль.

Подробности ДТП раскрыли в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«По предварительным данным, в 16:45 на 2-м километре дороги Пенза - Кондоль произошло столкновение автомобилей Hyundai Getz под управлением женщины 1974 года рождения и ВАЗ-2107, за рулем которого находился мужчина 1995 года рождения.

В результате ДТП водитель ВАЗа и пассажирка иномарки 1990 года рождения были доставлены в медицинское учреждение. Еще одного мужчину, 1991 года рождения, находившегося в салоне автомобиля Hyundai, медики осмотрели на месте и отпустили», - рассказали в ведомстве.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте