В Кузнецке огонь охватил крышу жилого дома

Вечером в субботу, 23 мая, очевидцы сообщили о ЧП в Кузнецке. На улице Ленина вспыхнул жилой дом.
Фото охваченного пламенем строения появилось в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, вызов спасателям поступил в 21:28. На место выехали 15 пожарных на трех спецавтомобилях.
«Выгорела кровля на площади 42 квадратных метра и потолок на площади 2 квадратных метра в жилом доме, крытом шифером», - добавили в пресс-службе.
В ЧП никто не пострадал.
В ночь на субботу, 23 мая, на улице Победы в Мокшане загорелась квартира. Соседи вытащили из нее 73-летнего пенсионера, однако мужчина признаков жизни не подавал. Врачи констатировали его смерть.
Предварительной причиной пожара следователи назвали неосторожное обращение с огнем.
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