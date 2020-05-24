В Кузнецке огонь охватил крышу жилого дома

24.05.2020 | 10:27

Вечером в субботу, 23 мая, очевидцы сообщили о ЧП в Кузнецке. На улице Ленина вспыхнул жилой дом.

Фото охваченного пламенем строения появилось в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, вызов спасателям поступил в 21:28. На место выехали 15 пожарных на трех спецавтомобилях.

«Выгорела кровля на площади 42 квадратных метра и потолок на площади 2 квадратных метра в жилом доме, крытом шифером», - добавили в пресс-службе.

В ЧП никто не пострадал.

В ночь на субботу, 23 мая, на улице Победы в Мокшане загорелась квартира. Соседи вытащили из нее 73-летнего пенсионера, однако мужчина признаков жизни не подавал. Врачи констатировали его смерть.

Предварительной причиной пожара следователи назвали неосторожное обращение с огнем.