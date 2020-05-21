Сетевое издание|18+|Четверг|21 мая 2020|19:06
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Происшествия

В Богословке автолюбительница спасла жизнь псу и утопила Maserati

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В Богословке из водоема вытащили утонувший автомобиль Maserati. По словам очевидцев, ДТП произошло утром в четверг, 21 мая.

Автолюбительница, которая вела машину, спасла жизнь собаке, выбежавшей на дорогу. Женщина ушла в сторону, но, видимо, не рассчитала маневр. Машина опрокинулась в водоем.

Фото последствий инцидента появилось в группе пензенских водителей соцсети «ВКонтакте». Разместивший его пользователь сообщил, что в ДТП никто не пострадал. А вот машина практически целиком ушла под воду.

Чуть позже очевидцы поделились снимками Maserati, который вытащили из водоема. Особых механических повреждений на автомобиле не видно.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Больше так не будет делать...

Гость||

это не езда если за рулем она

Гость||

penzainform.ru писал(a):

спасла жизнь собаке, выбежавшей на дорогу.
какая такая собака где фото собачки?

Гость||

Собачку уже в Банке кредитуют на покупку новой Мазератти)

Гость||

Повреждений не видно, а тачка в хлам)

Гость||

Maserati Levante. Комплектация Цена, руб.

3.0D (275 л.с.) AT8 AWD 5 650 000 р.

3.0 (350 л.с.) AT8 AWD 5 850 000 р.

3.0 (430 л.с.) AT8 AWD 7 450 000 р.

Гость||

Это она в самой Золотой подкове улетела?

Гость||

точно это не езда

Гость||

Кто то захотел получить страховку

Имя: Гость
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