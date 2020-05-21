В Богословке автолюбительница спасла жизнь псу и утопила Maserati

В Богословке из водоема вытащили утонувший автомобиль Maserati. По словам очевидцев, ДТП произошло утром в четверг, 21 мая.
Автолюбительница, которая вела машину, спасла жизнь собаке, выбежавшей на дорогу. Женщина ушла в сторону, но, видимо, не рассчитала маневр. Машина опрокинулась в водоем.
Фото последствий инцидента появилось в группе пензенских водителей соцсети «ВКонтакте». Разместивший его пользователь сообщил, что в ДТП никто не пострадал. А вот машина практически целиком ушла под воду.
Чуть позже очевидцы поделились снимками Maserati, который вытащили из водоема. Особых механических повреждений на автомобиле не видно.
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