В Богословке автолюбительница спасла жизнь псу и утопила Maserati

21.05.2020 | 18:02

В Богословке из водоема вытащили утонувший автомобиль Maserati. По словам очевидцев, ДТП произошло утром в четверг, 21 мая.

Автолюбительница, которая вела машину, спасла жизнь собаке, выбежавшей на дорогу. Женщина ушла в сторону, но, видимо, не рассчитала маневр. Машина опрокинулась в водоем.

Фото последствий инцидента появилось в группе пензенских водителей соцсети «ВКонтакте». Разместивший его пользователь сообщил, что в ДТП никто не пострадал. А вот машина практически целиком ушла под воду.

Чуть позже очевидцы поделились снимками Maserati, который вытащили из водоема. Особых механических повреждений на автомобиле не видно.