В ДТП у 175-го универсама в Пензе пострадали люди

Вечером в понедельник, 18 мая, на проспекте Строителей в Пензе случилась авария с участием двух легковых автомобилей.
По словам очевидцев ДТП, оно произошло у 175-го универсама по направлению к дворцу спорта «Буртасы». «Актуально на 16:24», - написал автор снимков с места события.
Судя по фото, одна из машин получила серьезные механические повреждения, у нее разбита передняя часть.
Очевидец предположил, что из-за ДТП на дороге может образоваться затор, так как автомобили после удара встали практически поперек проезжей части.
«Есть пострадавшие. Информация о них, а также о подробностях происшествия пока уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
У меня в 16:24 обычно день, а тут уже вечер.