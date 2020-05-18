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Происшествия

В ДТП у 175-го универсама в Пензе пострадали люди

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Вечером в понедельник, 18 мая, на проспекте Строителей в Пензе случилась авария с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев ДТП, оно произошло у 175-го универсама по направлению к дворцу спорта «Буртасы». «Актуально на 16:24», - написал автор снимков с места события.

Судя по фото, одна из машин получила серьезные механические повреждения, у нее разбита передняя часть.

Очевидец предположил, что из-за ДТП на дороге может образоваться затор, так как автомобили после удара встали практически поперек проезжей части.

«Есть пострадавшие. Информация о них, а также о подробностях происшествия пока уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

У меня в 16:24 обычно день, а тут уже вечер.

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